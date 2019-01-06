В ХМАО произошёл пожар на нефтяном месторождении

В Ханты-Мансийском автономном округе произошёл пожар на Приобском нефтяном месторождении. Об этом информирует региональное управление МЧС.

По данным ведомства, в 22:34 по местному времени поступила информация о возгорании печи выпаривания воды из нефти на месторождении.

В связи с произошедшим было эвакуировано 16 человек. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Пожару присвоен третий, повышенный номер сложности, площадь возгорания предварительно составляет 300 квадратных метров», — заявили в МЧС.

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