В РПЦ рассказали о сроках принятия решения относительно подлинности царских останков
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- РИА Новости
По его словам, церковь не имела доступа к проводимым в 1990-х годах экспертизам.
«Поскольку царская семья канонизирована, для нас результаты этих экспертиз имеют особую важность», — отметил митрополит.
При этом он добавил, что РПЦ в данном случае проявила осмотрительность.
«Мы примем решение только тогда, когда ни у иерархии, ни у духовенства, ни у церковного народа не останется сомнений в том, что это действительно останки царской семьи», — заключил митрополит Иларион.
Летом 2018 года в Следственном комитете России сообщили, что проведённые экспертизы подтвердили подлинность останков последнего российского императора Николая II и членов его семьи.
Эксгумацию останков царя и его супруги провели осенью 2015 года.
Мероприятия проводились в присутствии представителей Русской православной церкви.