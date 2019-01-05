В РПЦ рассказали о сроках принятия решения относительно подлинности царских останков

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире передачи «Церковь и мир» рассказал, когда РПЦ примет решение относительно подлинности обнаруженных в Екатеринбурге останков, принадлежащих членам царской семьи.

По его словам, церковь не имела доступа к проводимым в 1990-х годах экспертизам.

«Поскольку царская семья канонизирована, для нас результаты этих экспертиз имеют особую важность», — отметил митрополит.

При этом он добавил, что РПЦ в данном случае проявила осмотрительность.

«Мы примем решение только тогда, когда ни у иерархии, ни у духовенства, ни у церковного народа не останется сомнений в том, что это действительно останки царской семьи», — заключил митрополит Иларион.

Летом 2018 года в Следственном комитете России сообщили, что проведённые экспертизы подтвердили подлинность останков последнего российского императора Николая II и членов его семьи.

Эксгумацию останков царя и его супруги провели осенью 2015 года.

Мероприятия проводились в присутствии представителей Русской православной церкви.