Верник прокомментировал проезд по пешеходному переулку в Москве

Актёр Игорь Верник сообщил, что у него есть официальное разрешение на проезд по Камергерскому переулку в МХТ имени Чехова, как и у всех остальных сотрудников и артистов театра.

«Третьего января я ехал к шести часам вечера на спектакль «№13 D» на место своей работы... Чтобы попасть в театр, проезжаем через этот въезд, у МХТ есть официальное разрешение», — цитирует РИА Новости Верника.

Пресс-атташе МХТ имени Чехова Мария Малкина сообщила, что у театра есть официальное разрешение,предоставленное департаментом транспорта Москвы, на въезд в Камергерский переулок для артистов и для провоза декораций.

Ранее СМИ сообщали, что Верник проехал по пешеходной зоне в Камергерском переулке в Москве.