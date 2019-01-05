Верник прокомментировал проезд по пешеходному переулку в Москве
«Третьего января я ехал к шести часам вечера на спектакль «№13 D» на место своей работы... Чтобы попасть в театр, проезжаем через этот въезд, у МХТ есть официальное разрешение», — цитирует РИА Новости Верника.
Пресс-атташе МХТ имени Чехова Мария Малкина сообщила, что у театра есть официальное разрешение,предоставленное департаментом транспорта Москвы, на въезд в Камергерский переулок для артистов и для провоза декораций.
Ранее СМИ сообщали, что Верник проехал по пешеходной зоне в Камергерском переулке в Москве.