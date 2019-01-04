Власти попросили жителей Магнитогорска не создавать мемориалы возле дома после ЧП

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Администрация Магнитогорска призвала жителей города в целях безопасности не создавать стихийные мемориалы возле дома, в котором произошли взрыв газа и обрушение подъезда.
Власти попросили жителей Магнитогорска не создавать мемориалы возле дома после ЧП
  • © Илья Московец
  • РИА Новости

«Власти просят жителей не размещать стихийные мемориалы возле дома. Нужно согласовывать их (мемориалов) расположение с управляющей компанией», — приводит слова представителя администрации РИА Новости

Он отметил, что от зажжённых свечей может начаться возгорание. Также в администрации объяснили, что один из мемориалов в настоящее время мешает проведению работ.

Ранее криминалисты и эксперты завершили осмотр фрагментов, изъятых с места обрушения подъезда в Магнитогорске, следов взрывчатки не найдено.

В результате ЧП в Магнитогорске погибли 39 человек. 

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