Власти попросили жителей Магнитогорска не создавать мемориалы возле дома после ЧП

Администрация Магнитогорска призвала жителей города в целях безопасности не создавать стихийные мемориалы возле дома, в котором произошли взрыв газа и обрушение подъезда.

«Власти просят жителей не размещать стихийные мемориалы возле дома. Нужно согласовывать их (мемориалов) расположение с управляющей компанией», — приводит слова представителя администрации РИА Новости.

Он отметил, что от зажжённых свечей может начаться возгорание. Также в администрации объяснили, что один из мемориалов в настоящее время мешает проведению работ.

Ранее криминалисты и эксперты завершили осмотр фрагментов, изъятых с места обрушения подъезда в Магнитогорске, следов взрывчатки не найдено.

В результате ЧП в Магнитогорске погибли 39 человек.