Правительство согласовало переезд ряда ведомств в «Москва-Сити»

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Правительство согласовало переезд в 2019 году центральных аппаратов ряда ведомств на территорию делового центра «Москва-Сити». Об этом заявили в пресс-службе кабмина.
Правительство согласовало переезд ряда ведомств в «Москва-Сити»
  • © Дмитрий Астахов
  • РИА Новости

Как указывается, речь идёт о Минпромторге, Минкомсвязи, МЭР, Ростуризме, Росимуществе и некоторых других ведомствах.

«Правительство России согласовало предложение Минпромторга, Минкомсвязи и Минэкономразвития о переезде... в здание правительственного комплекса, расположенного на территории Московского международного делового центра «Москва-Сити», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что указанные ведомства переедут в здание в 2019 году.

Летом 2017 года сообщалось, что российский премьер Дмитрий Медведев поручил проработать переезд Минстроя, Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторга в «Москва-Сити».

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