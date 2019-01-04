Правительство согласовало переезд ряда ведомств в «Москва-Сити»
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- РИА Новости
Как указывается, речь идёт о Минпромторге, Минкомсвязи, МЭР, Ростуризме, Росимуществе и некоторых других ведомствах.
«Правительство России согласовало предложение Минпромторга, Минкомсвязи и Минэкономразвития о переезде... в здание правительственного комплекса, расположенного на территории Московского международного делового центра «Москва-Сити», — говорится в сообщении.
Подчёркивается, что указанные ведомства переедут в здание в 2019 году.
Летом 2017 года сообщалось, что российский премьер Дмитрий Медведев поручил проработать переезд Минстроя, Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторга в «Москва-Сити».