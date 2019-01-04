Правительство согласовало переезд ряда ведомств в «Москва-Сити»

Правительство согласовало переезд в 2019 году центральных аппаратов ряда ведомств на территорию делового центра «Москва-Сити». Об этом заявили в пресс-службе кабмина.

Как указывается, речь идёт о Минпромторге, Минкомсвязи, МЭР, Ростуризме, Росимуществе и некоторых других ведомствах.

«Правительство России согласовало предложение Минпромторга, Минкомсвязи и Минэкономразвития о переезде... в здание правительственного комплекса, расположенного на территории Московского международного делового центра «Москва-Сити», — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что указанные ведомства переедут в здание в 2019 году.

Летом 2017 года сообщалось, что российский премьер Дмитрий Медведев поручил проработать переезд Минстроя, Минэкономразвития, Минкомсвязи и Минпромторга в «Москва-Сити».