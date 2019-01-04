В Башкирии при пожаре погибли четыре человека

В результате пожара в жилом доме в Башкирии погибли четыре человека, заявили в пресс-службе МЧС России по региону.

Как отмечается, бревенчатый дом в городе Баймак загорелся ночью 4 января, площадь пожара составила 25 кв. метров, передаёт ТАСС.

«В ходе разбора места пожара обнаружены тела четырёх погибших — три женщины и один мужчина», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются обстоятельства и причина пожара.

Ранее в Туймазинском районе Башкирии в результате возгорания в частном доме погибли двое детей.

В ноябре 2018 года URA.RU передавало, что в Тюменской области возбудили уголовное дело после гибели двоих подростков при пожаре.