В Башкирии при пожаре погибли четыре человека

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В результате пожара в жилом доме в Башкирии погибли четыре человека, заявили в пресс-службе МЧС России по региону.

Как отмечается, бревенчатый дом в городе Баймак загорелся ночью 4 января, площадь пожара составила 25 кв. метров, передаёт ТАСС.

«В ходе разбора места пожара обнаружены тела четырёх погибших — три женщины и один мужчина», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются обстоятельства и причина пожара.

Ранее в Туймазинском районе Башкирии в результате возгорания в частном доме погибли двое детей

В ноябре 2018 года URA.RU передавало, что в Тюменской области возбудили уголовное дело после гибели двоих подростков при пожаре.

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