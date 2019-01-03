В ДТП под Ростовом один человек погиб и двое пострадали
- © Павел Лисицын
- РИА Новости
«В 15:00 мск на 42-м километре автодороги Ростов — Ставрополь водитель автомобиля «Нива», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mazda», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, от полученных травм четырёхлетняя девочка скончалась в медучреждении.
В момент ДТП, как уточняется, ребёнок находился в автомобиле Mazda в детском кресле. Пострадавшие — водители машин.
Ранее Nation News передавало, что в Архангельской области пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей.