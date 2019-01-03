В ДТП под Ростовом один человек погиб и двое пострадали

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В результате ДТП с участием «Нивы» и легковой иномарки в Ростовской области погибла девочка четырёх лет, ещё два человека пострадали. Об этом заявили в пресс-службе МВД России по региону.
В ДТП под Ростовом один человек погиб и двое пострадали
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

«В 15:00 мск на 42-м километре автодороги Ростов — Ставрополь водитель автомобиля «Нива», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mazda», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, от полученных травм четырёхлетняя девочка скончалась в медучреждении.

В момент ДТП, как уточняется, ребёнок находился в автомобиле Mazda в детском кресле. Пострадавшие — водители машин.

Ранее Nation News передавало, что в Архангельской области пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей.

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