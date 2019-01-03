Эксперты назвали самый полезный вид зимнего спорта

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Эксперты рассказали, какой вид зимнего спорта является наиболее полезным и безопасным.
Эксперты назвали самый полезный вид зимнего спорта
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов.

По их мнению, лыжный спорт укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную системы, а также развивает мышцы спины, рук и ног.

«Спокойные лыжные прогулки по парку или по лесу при соблюдении мер предосторожности могут подойти практически всем желающим. Они подойдут и детям, и молодёжи, и пожилым людям», — отметила, в частности, врач функциональной диагностики Изабелла Андреева.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какой вид спорта ему нравится больше всего.

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