Эксперты назвали самый полезный вид зимнего спорта

Эксперты рассказали, какой вид зимнего спорта является наиболее полезным и безопасным.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалистов.

По их мнению, лыжный спорт укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную системы, а также развивает мышцы спины, рук и ног.

«Спокойные лыжные прогулки по парку или по лесу при соблюдении мер предосторожности могут подойти практически всем желающим. Они подойдут и детям, и молодёжи, и пожилым людям», — отметила, в частности, врач функциональной диагностики Изабелла Андреева.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, какой вид спорта ему нравится больше всего.