Число погибших при обрушении в Магнитогорске увеличилось до 36

Спасатели достали из-под завалов дома в Магнитогорске, где из-за взрыва бытового газа обрушился один из подъездов, тела мужчины и женщины. Общее число жертв возросло до 36. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

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«Число жертв выросло до 36, из-под обломков извлекли тела мужчины и женщины», — рассказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что среди погибших шестеро детей. 31 декабря из-за взрыва бытового газа обрушился один из подъездов жилого дома в Магнитогорске.