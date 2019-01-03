Число погибших при обрушении в Магнитогорске увеличилось до 36

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RT
Спасатели достали из-под завалов дома в Магнитогорске, где из-за взрыва бытового газа обрушился один из подъездов, тела мужчины и женщины. Общее число жертв возросло до 36. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Число погибших при обрушении в Магнитогорске увеличилось до 36
  • © RT

«Число жертв выросло до 36, из-под обломков извлекли тела мужчины и женщины», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что среди погибших шестеро детей.

31 декабря из-за взрыва бытового газа обрушился один из подъездов жилого дома в Магнитогорске. 

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