В ДТП с автобусом в Ивановской области погиб один человек и пятеро пострадали

В ДТП с легковым автомобилем и автобусом на трассе Лежнево — Воскресенское в Лежневском районе Ивановской области погиб один человек, пятеро пострадали.

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РИА Новости