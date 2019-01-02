В ДТП с автобусом в Ивановской области погиб один человек и пятеро пострадали

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В ДТП с легковым автомобилем и автобусом на трассе Лежнево — Воскресенское в Лежневском районе Ивановской области погиб один человек, пятеро пострадали.
В ДТП с автобусом в Ивановской области погиб один человек и пятеро пострадали
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Погиб водитель легкового автомобиля Chery, за медицинской помощью обратились пять пассажиров автобуса, их состояние стабильное, не тяжёлое», — приводит ТАСС слова представителя регионального УМВД.

Уточняется, что в автобусе находились 19 человек.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения автобуса с двумя грузовыми автомобилями в селе Толмачёво Новосибирской области пострадали шесть пассажиров.

Также URA.RU сообщало, что прокуратура начала проверку по факту крупного ДТП в ХМАО.

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