В ДТП с автобусом в Ивановской области погиб один человек и пятеро пострадали
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- РИА Новости
«Погиб водитель легкового автомобиля Chery, за медицинской помощью обратились пять пассажиров автобуса, их состояние стабильное, не тяжёлое», — приводит ТАСС слова представителя регионального УМВД.
Уточняется, что в автобусе находились 19 человек.
Ранее сообщалось, что в результате столкновения автобуса с двумя грузовыми автомобилями в селе Толмачёво Новосибирской области пострадали шесть пассажиров.
Также URA.RU сообщало, что прокуратура начала проверку по факту крупного ДТП в ХМАО.