АЭС России в 2018 году установили рекорд по выработке электроэнергии
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- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба концерна «Росэнергоатом».
«В 2018 году российские атомные станции вышли на новый рекорд по выработке электроэнергии — 204,275 млрд киловатт-часов, нарастив совокупную выработку и превысив достижение 2017 года (202,868 млрд кВт⋅ч) более чем на 1,4 млрд кВт⋅ч», — указывается в заявлении.
Уточняется, что максимальную выработку среди российских АЭС обеспечили Калининская (порядка 35 млрд кВт⋅ч), Балаковская (свыше 31 млрд кВт⋅ч) и Ленинградская АЭС (свыше 28 млрд кВт⋅ч).
Ранее турецкое агентство по атомной энергии выдало ограниченное разрешение на строительство второго энергоблока АЭС «Аккую» при участии России.