АЭС России в 2018 году установили рекорд по выработке электроэнергии

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Российские атомные электростанции в 2018 году вышли на новый рекорд по выработке электроэнергии — 204,275 млрд киловатт-часов.
АЭС России в 2018 году установили рекорд по выработке электроэнергии
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба концерна «Росэнергоатом».

«В 2018 году российские атомные станции вышли на новый рекорд по выработке электроэнергии — 204,275 млрд киловатт-часов, нарастив совокупную выработку и превысив достижение 2017 года (202,868 млрд кВт⋅ч) более чем на 1,4 млрд кВт⋅ч», — указывается в заявлении.

Уточняется, что максимальную выработку среди российских АЭС обеспечили Калининская (порядка 35 млрд кВт⋅ч), Балаковская (свыше 31 млрд кВт⋅ч) и Ленинградская АЭС (свыше 28 млрд кВт⋅ч).

Ранее турецкое агентство по атомной энергии выдало ограниченное разрешение на строительство второго энергоблока АЭС «Аккую» при участии России.

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