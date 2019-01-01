Более 10 человек пострадали от петард и фейерверков в Москве на Новый год

Глава московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников сообщил, что в новогоднюю ночь в столице 14 человек получили травмы от петард и фейерверков.

«По итогам ночи есть пострадавшие от фейерверков, по городу Москве их 14 человек, что значительно меньше, чем в предыдущие годы», — цитирует Черникова РИА Новости.

Он предупредил, что фейерверки несут повышенную опасность и пользоваться ими нужно только в специально отведённых местах.

Ранее в МЧС порекомендовали москвичам не запускать пиротехнику из окон своих квартир, а также не поджигать салюты в состоянии алкогольного опьянения.