Более 10 человек пострадали от петард и фейерверков в Москве на Новый год
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- РИА Новости
«По итогам ночи есть пострадавшие от фейерверков, по городу Москве их 14 человек, что значительно меньше, чем в предыдущие годы», — цитирует Черникова РИА Новости.
Он предупредил, что фейерверки несут повышенную опасность и пользоваться ими нужно только в специально отведённых местах.
Ранее в МЧС порекомендовали москвичам не запускать пиротехнику из окон своих квартир, а также не поджигать салюты в состоянии алкогольного опьянения.