В России вступает в силу конвенция МОТ о минимальных нормах социального обеспечения

Конвенция о минимальных нормах социального обеспечения Международной организации труда (МОТ) вступает в силу в России одновременно с изменениями пенсионного законодательства.

Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняется, один из разделов конвенции устанавливает чёткое соотношение между средним размером пенсии и средним заработком.

Исходя из статьи 29 и приложения к разделу XI конвенции, обеспечение по старости лицам, имеющим 30-летний стаж уплаты взносов, должно гарантироваться в виде периодических выплат, составляющих 40% утраченного заработка.

Президент России Владимир Путин 3 октября подписал закон о внесении изменений в пенсионное законодательство, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.