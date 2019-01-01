В России вступает в силу конвенция МОТ о минимальных нормах социального обеспечения

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Конвенция о минимальных нормах социального обеспечения Международной организации труда (МОТ) вступает в силу в России одновременно с изменениями пенсионного законодательства.

Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняется, один из разделов конвенции устанавливает чёткое соотношение между средним размером пенсии и средним заработком. 

Исходя из статьи 29 и приложения к разделу XI конвенции, обеспечение по старости лицам, имеющим 30-летний стаж уплаты взносов, должно гарантироваться в виде периодических выплат, составляющих 40% утраченного заработка.

Президент России Владимир Путин 3 октября подписал закон о внесении изменений в пенсионное законодательство, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. 

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