Источник: число пострадавших при ЧП в парке Горького возросло до десяти
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В настоящее время число пострадавших составляет десять человек», — сказал он агентству.
Ранее сообщалось о пяти пострадавших.
В декабре в подмосковном Дзержинском обрушилась крыша производственного здания. В результате ЧП погибли три человека, не менее 14 пострадали.
Сотрудница подмосковной фирмы, в здании которой обрушилась кровля, прокомментировала в беседе с m24 инцидент.