Источник: число пострадавших при ЧП в парке Горького возросло до десяти

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Число пострадавших в результате обрушения деревянного моста через каток в парке Горького в Москве возросло до десяти.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«В настоящее время число пострадавших составляет десять человек», — сказал он агентству.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

В декабре в подмосковном Дзержинском обрушилась крыша производственного здания. В результате ЧП погибли три человека, не менее 14 пострадали.

Сотрудница подмосковной фирмы, в здании которой обрушилась кровля, прокомментировала в беседе с m24 инцидент.

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