В ДТП в Свердловской области один человек погиб и 11 пострадали

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В результате ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург в Свердловской области один человек погиб и 11 пострадали. Об этом заявили в пресс-службе ГИБДД.
В ДТП в Свердловской области один человек погиб и 11 пострадали
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

«На 229-м км трассы Пермь — Екатеринбург водитель грузовика МАЗ выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком «Ивеко», а также легковыми машинами Hyundai, Mitsubishi, Renault Kaptur, Renault Megane и грузовиком КамАЗ», — говорится в сообщении.

Как отмечается, погиб водитель Hyundai, ещё 11 человек, находившихся в легковых машинах, получили ранения, передаёт ТАСС.

Среди пострадавших четверо детей.

Ранее стало известно, что в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика на трассе Тюмень — Омск погибли три человека

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