В ДТП в Свердловской области один человек погиб и 11 пострадали
- © Максим Богодвид
- РИА Новости
«На 229-м км трассы Пермь — Екатеринбург водитель грузовика МАЗ выехал на встречную полосу движения и столкнулся с грузовиком «Ивеко», а также легковыми машинами Hyundai, Mitsubishi, Renault Kaptur, Renault Megane и грузовиком КамАЗ», — говорится в сообщении.
Как отмечается, погиб водитель Hyundai, ещё 11 человек, находившихся в легковых машинах, получили ранения, передаёт ТАСС.
Среди пострадавших четверо детей.
Ранее стало известно, что в результате ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика на трассе Тюмень — Омск погибли три человека.