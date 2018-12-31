ВКС России за год обнаружили у границ более тысячи самолётов-разведчиков

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В 2018 году ВКС России обнаружили у границ страны более тысячи самолётов-разведчиков, сообщается на сайте Минобороны.
ВКС России за год обнаружили у границ более тысячи самолётов-разведчиков
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«В 2018 году подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили более 980 тыс. воздушных объектов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, из них около 3 тыс. боевых иностранных самолётов, включая более 1 тыс. самолётов-разведчиков.

В МО рассказали, что ежесуточно дежурные силы обнаруживают и сопровождают около 5 тыс. воздушных объектов, половина из которых — иностранные.

Каждый день на боевое дежурство по противовоздушной обороне заступают свыше 6 тыс. военных, добавили в ведомстве.

В ноябре сообщалось, что самолёт ВМС США провёл разведку у российских границ.

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