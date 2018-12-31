Умер замминистра транспорта России Сергей Аристов
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Коллегия Министерства транспорта Российской Федерации с глубоким прискорбием извещает, что 30 декабря 2018 года после тяжёлой болезни ушёл из жизни Сергей Алексеевич Аристов», — говорится в тексте.
Отмечается, что замминистра похоронят на Троекуровском кладбище в столице 2 января 2019 года.
Ранее сообщалось, что российский журналист-международник Алексей Букалов, который на протяжении многих лет возглавлял представительство ТАСС в Италии и Ватикане, скончался в возрасте 78 лет.