Умер замминистра транспорта России Сергей Аристов

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Статс-секретарь — заместитель министра транспорта России Сергей Аристов скончался на 64-м году жизни.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Коллегия Министерства транспорта Российской Федерации с глубоким прискорбием извещает, что 30 декабря 2018 года после тяжёлой болезни ушёл из жизни Сергей Алексеевич Аристов», — говорится в тексте.

Отмечается, что замминистра похоронят на Троекуровском кладбище в столице 2 января 2019 года.

Ранее сообщалось, что российский журналист-международник Алексей Букалов, который на протяжении многих лет возглавлял представительство ТАСС в Италии и Ватикане, скончался в возрасте 78 лет.

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