В центре Петербурга автомобиль сбил шестерых пешеходов

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В центре Санкт-Петербурга шестеро пешеходов получили травмы, среди которых трое — тяжёлые, после того как на них наехал автомобиль.
В центре Петербурга автомобиль сбил шестерых пешеходов
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД, автомобиль Mercedes, вылетел на тротуар Невского проспекта после столкновения с Subaru Forester.

«В результате ДТП тяжёлые травмы получили трое пешеходов, из них один ребенок на вид 11-13 лет», — говорится в сообщении.

На месте работают инспекторы полиции и скорая помощь.

Ранее ФАН сообщал, что в результате ДТП с участием маршрутки и локомотива на одном из железнодорожных переездов в Санкт-Петербурге пострадали четыре человека.

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