Задержан подозреваемый по делу о пропавшей девушке — водителе BlaBlaCar

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Полиция задержала мужчину, подозреваемого в причастности к пропаже москвички, отправившейся в Тулу вместе с попутчиком, которого она нашла с помощью сервиса BlaBlaCar.
Задержан подозреваемый по делу о пропавшей девушке — водителе BlaBlaCar
  • РИА Новости

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В городе Гороховец Владимирской области задержан подозреваемый в причастности к пропаже женщины», — сказала она.

Отмечается, что потерпевшая выехала из Москвы 23 декабря в направлении Тулы «с пассажиром, подобранным с использованием интернет-сервиса».

После этого на связь со своими близкими женщина не выходила.

В настоящее время подозреваемого доставляют в Москву для следственных действий.

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