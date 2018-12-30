В прокуратуре рассказали о маршруте разбившегося в Бурятии вертолёта

Частный вертолёт, потерпевший крушение в Улан-Удэ, разбился во время захода на посадку, ранее экипаж не смог посадить его в другом населённом пункте. Об этом сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«Осуществляя полёт по маршруту Берёзовка (г. Улан-Удэ) — Сосново-Озёрское (Еравнинский район Республики Бурятия), вертолёт Agusta A119 не смог совершить посадку в точке назначения в связи с неблагоприятными метеоусловиями. При возвращении в Улан-Удэ и заходе на посадку вертолёт потерпел крушение», — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что за расследованием уголовного дела установлен надзор.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело после крушения частного вертолёта в предместье Улан-Удэ.

Ведомство установило, что крушение потерпел вертолёт AgustaWestland AW119 Koala. В результате происшествия погибли четыре человека.