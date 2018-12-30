На Камчатке намерены создать возле вулканов курорт международного стандарта

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Павел Астахов
На Камчатке может появиться курорт международного стандарта. Соответствующую информацию RT предоставили в Минвостокразвития.
На Камчатке намерены создать возле вулканов курорт международного стандарта
  • РИА Новости

«На сегодняшний день ведутся переговоры о создании курорта международного стандарта и общедоступной курортной инфраструктуры вокруг вулканов Мутновский, Вилючинский, Горелый, объём частных инвестиций — 15 млрд рублей. Проект предусматривает открытие 1600 гостиничных номеров, создание канатных дорог, горнолыжных трасс, летних лагерей, обустройство Малой долины гейзеров, туристических маршрутов и т.д.», — рассказали в министерстве.

Отмечается, что бюджетный эффект от реализации проекта составит 7 млрд рублей за 10 лет его операционной деятельности.

«В настоящее время ведутся переговоры на предмет обеспечения инвестора необходимыми объектами инфраструктуры», — добавили в пресс-службе.

Как рассказали в ведомстве, основной фискальной нагрузкой на туристический бизнес являются налог на имущество и земельный налог.

«В этой связи Минвостокразвития России предлагается исключать на пять лет из налогообложения по налогу на имущество и земельному налогу вновь построенные на Дальнем Востоке гостиницы, базы и другие средства размещения», — добавили в министерстве.

Минвостокразвития совместно с правительством Камчатского края разработал концепцию развития туризма в регионе.

Ранее в АТОР рассказали о главных зарубежных направлениях у российских туристов в 2018 году.

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