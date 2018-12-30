СК возбудил дело после ДТП в ХМАО

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП в ХМАО, в результате которого погибли шесть человек.

Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Как отметили в СК, 29 декабря на дороге Нефтеюганск — Ханты-Мансийск водитель грузовика МАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, который перевозил вахтовиков.

«В настоящее время следователями и криминалистами СК России завершен осмотр места происшествия», — добавили в ведомстве.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе.

Также URA.RU передавало, что прокуратура начала проверку по факту столкновения двух грузовиков и автобуса в ХМАО.