СК возбудил дело после ДТП в ХМАО

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП в ХМАО, в результате которого погибли шесть человек.

Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Как отметили в СК, 29 декабря на дороге Нефтеюганск — Ханты-Мансийск водитель грузовика МАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, который перевозил вахтовиков.

«В настоящее время следователями и криминалистами СК России завершен осмотр места происшествия», — добавили в ведомстве.

Ранее председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе.

Также URA.RU передавало, что прокуратура начала проверку по факту столкновения двух грузовиков и автобуса в ХМАО.

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