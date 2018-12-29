В горах Крыма спасли туристку из Москвы

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В горной местности Крыма спасли 33-летнюю туристку из Москвы, сообщают «Аргументы неделi» со ссылкой на региональный главк МЧС России.
В горах Крыма спасли туристку из Москвы
  • © МЧС РФ

Инцидент произошёл 28 декабря в окрестностях Судака. Женщина сорвалась со скального уступа, получила травмы и не смогла продолжить путь.

Спасатели оказали первую доврачебную помощь, после чего эвакуировали пострадавшую и передали её сотрудникам скорой помощи. Предварительный диагноз — перелом тазобедренного сустава.

С туристкой находилась дочь. В медицинской помощи она не нуждалась.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Сочи спасены заблудившиеся в лесу туристы из Абхазии.

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