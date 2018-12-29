В горах Крыма спасли туристку из Москвы
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Инцидент произошёл 28 декабря в окрестностях Судака. Женщина сорвалась со скального уступа, получила травмы и не смогла продолжить путь.
Спасатели оказали первую доврачебную помощь, после чего эвакуировали пострадавшую и передали её сотрудникам скорой помощи. Предварительный диагноз — перелом тазобедренного сустава.
С туристкой находилась дочь. В медицинской помощи она не нуждалась.
Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Сочи спасены заблудившиеся в лесу туристы из Абхазии.