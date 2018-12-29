В Оренбургской области ввели особый противопожарный режим до 10 января

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В Оренбургской области ввели особый противопожарный режим до четверга, 10 января 2019 года. Об этом сообщает RIA56.
В Оренбургской области ввели особый противопожарный режим до 10 января
  • РИА Новости

Такое решение принято в соответствии с федеральным законом «О пожарной безопасности» в период новогодних и рождественских праздников.

В ГУ МЧС России по региону напомнили о правилах противопожарной безопасности. В частности, нельзя зажигать на ёлке свечи и самодельные электрогирлянды. При использовании бенгальских огней следует проявлять повышенную осторожность.

Ранее Пятый канал сообщал, что на Камчатке спасателей перевели в режим повышенной готовности из-за циклона.

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