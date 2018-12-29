В Оренбургской области ввели особый противопожарный режим до 10 января
- РИА Новости
Такое решение принято в соответствии с федеральным законом «О пожарной безопасности» в период новогодних и рождественских праздников.
В ГУ МЧС России по региону напомнили о правилах противопожарной безопасности. В частности, нельзя зажигать на ёлке свечи и самодельные электрогирлянды. При использовании бенгальских огней следует проявлять повышенную осторожность.
Ранее Пятый канал сообщал, что на Камчатке спасателей перевели в режим повышенной готовности из-за циклона.