Задержан подозреваемый в убийстве учредителя компании-подрядчика ЛУКОЙЛа

Короткая ссылка
Задержан подозреваемый в убийстве учредителя компании-подрядчика ЛУКОЙЛа на юго-западе Москвы, сообщает РИА Новости.
Задержан подозреваемый в убийстве учредителя компании-подрядчика ЛУКОЙЛа
  • РИА Новости

На сайте СК России сообщается, что «благодаря грамотно спланированной работе следователей совместно с сотрудниками столичной полиции в кратчайший срок был установлен и задержан мужчина 1985 года рождения, подозреваемый в совершении указанного преступления».

Отмечается, что по факту убийства 61-летнего мужчины в лифтовом холле на улице Гарибальди возбуждено уголовное дело об убийстве.

Следствие отрабатывает различные версии убийства.

28 декабря в лифтовом холле одного из жилых домов на улице Гарибальди в Москве был обнаружен труп.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить