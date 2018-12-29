Задержан подозреваемый в убийстве учредителя компании-подрядчика ЛУКОЙЛа на юго-западе Москвы, сообщает РИА Новости.

На сайте СК России сообщается, что «благодаря грамотно спланированной работе следователей совместно с сотрудниками столичной полиции в кратчайший срок был установлен и задержан мужчина 1985 года рождения, подозреваемый в совершении указанного преступления».

Отмечается, что по факту убийства 61-летнего мужчины в лифтовом холле на улице Гарибальди возбуждено уголовное дело об убийстве.

Следствие отрабатывает различные версии убийства.

28 декабря в лифтовом холле одного из жилых домов на улице Гарибальди в Москве был обнаружен труп.