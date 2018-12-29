В Красноярском крае завели дело из-за падения ребёнка в колодец

В Красноярском крае завели уголовное дело из-за падения семилетней девочки в колодец, сообщает Newinform со ссылкой на портал СК России.

Инцидент произошёл 23 декабря на территории Дома культуры в селе Новобирилюссы. В воде ребёнок провёл 10 минут.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело, предусмотренное ст. 293 УК России «Халатность», — рассказали в ведомстве.

Следователи уже опросили директора Дома культуры. Она утверждает, что крышку колодца часто похищали неизвестные, поэтому его просто прикрыли фанерой.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области организовали проверку по факту травмирования поскользнувшегося на улице ребёнка.