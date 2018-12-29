Эксперт прокомментировал публикацию немецких СМИ о российском комплексе «Авангард»

Политолог и военный эксперт Игорь Коротченко в беседе с Nation News прокомментировал публикацию немецкого издания Die Welt о российском комплексе «Авангард».

«Главной особенностью комплекса является гиперзвуковой планирующий ядерный блок, который летит не по классической траектории, что осложняет его перехват. И в этом плане «Авангард» — средство гарантированной доставки ядерного заряда до территории противника», — заявил Коротченко.

По его словам, в США, Великобритании и Франции таких комплексов нет.

Эксперт также отметил, что «Авангард» — это работа на перспективу.

Со своей стороны, бывший начальник Зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России Сергей Хатылев в беседе с НСН сказал, что подобные заявления поднимают настроение военным.

Он также не исключил, что в ближайшее время в американском сенате появится заявление о том, что Министерству обороны не хватает средств.

«Вы же понимаете, что комплекс С-400, подлодка «Борей», «Авангард» разработаны 20—30 лет назад. То, что ЗРК получил сейчас реализацию, пришёлся к месту и ко времени, — это другой вопрос. Такие разработки на ровном месте не возникают. К этому готовилась научная общественность, шли разработчики», — сообщил Хатылев.

Ранее издание Die Welt отмечало, что «основная угроза» комплекса «Авангард» заключается в том, что его сложно обнаружить, так как, по данным издания, дальность действия имеющихся у военнослужащих США радаров недостаточна.