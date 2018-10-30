Эксперт оценил планы оповещать должников в России с помощью смс-сообщений

Генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин в беседе с НСН оценил планы оповещать о долгах с помощью смс-сообщений с 2020 года в России.

«Мне кажется, что это будет эффективный способ. Другое дело, что он не особо изменит ситуацию, по моему мнению, так как сейчас уже за счёт электронных сервисов, прежде всего открытости банка данных исполнительных производств, служба судебных приставов достаточно хорошо информирует большинство граждан», — заявил он.

По его словам, если настроить систему такого смс-оповещения и если она будет приниматься в качестве доказательства в суде, то это может повысить эффективность работы приставов.

Ранее сообщалось, что в России разработан законопроект, предполагающий изменение системы оповещения.