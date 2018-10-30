Правительство сделало платными ещё два участка трассы М11

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об использовании на платной основе ещё двух участков трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

РИА Новости

«Использование скоростной автомобильной дороги М11 «Москва — Санкт-Петербург» на участках км 543 — км 646, км 646 — км 684... осуществляется на платной основе до 7 июля 2110 года», — говорится в распоряжении. Ранее аналогичные документы были подписаны по другим участкам трассы. Протяжённость новой скоростной автомобильной дороги составляет 669 км. Она пройдёт по территориям Центрального и Северо-Западного федеральных округов в обход всех населённых пунктов.