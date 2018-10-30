СК задержал подозреваемого в убийстве мальчика в Железногорске

Следственный комитет задержал подозреваемого в убийстве семилетнего мальчика, пропавшего 23 октября в Железногорске.

«По версии следствия, днём 23 октября примерно около 15 часов подозреваемый 39-летний мужчина в лифте собственного подъезда встретил своего семилетнего соседа», — говорится в сообщении ведомства.

Злоумышленник заманил ребёнка к себе в квартиру и, как предполагается, совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера, после чего убил.

«Затем он положил тело ребёнка в большую спортивную сумку и вывез в село Трояново, расположенное примерно в 20 км от Железногорска, где спрятал тело в лесопосадке за территорией своего дачного участка, закидав потерпевшего ветками, листьями и травой», — отметили в СК.

В настоящее время проводится опрос подозреваемого. Расследование продолжается.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Курской области завели уголовное дело по статье «Убийство» после пропажи семилетнего мальчика.