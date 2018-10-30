СК задержал подозреваемого в убийстве мальчика в Железногорске

Короткая ссылка
Следственный комитет задержал подозреваемого в убийстве семилетнего мальчика, пропавшего 23 октября в Железногорске.
СК задержал подозреваемого в убийстве мальчика в Железногорске
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«По версии следствия, днём 23 октября примерно около 15 часов подозреваемый 39-летний мужчина в лифте собственного подъезда встретил своего семилетнего соседа», — говорится в сообщении ведомства.

Злоумышленник заманил ребёнка к себе в квартиру и, как предполагается, совершил в отношении него насильственные действия сексуального характера, после чего убил.

«Затем он положил тело ребёнка в большую спортивную сумку и вывез в село Трояново, расположенное примерно в 20 км от Железногорска, где спрятал тело в лесопосадке за территорией своего дачного участка, закидав потерпевшего ветками, листьями и травой», — отметили в СК.

В настоящее время проводится опрос подозреваемого. Расследование продолжается.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Курской области завели уголовное дело по статье «Убийство» после пропажи семилетнего мальчика.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить