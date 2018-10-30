Военные России и Пакистана на учениях отработали штурм здания

Российские и пакистанские военнослужащие в ходе совместных учений «Дружба» в горах Пакистана отработали штурм захваченного здания и освобождение пленных.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-службы ЮВО Вадима Астафьева.

По сценарию учений, «террористы» захватили двухэтажное здание в горной местности.

«В ходе активной фазы операции совместные штурмовые группы пробрались к зданию, захваченному условным противником, и под прикрытием дымовой завесы проникли в помещения», — заявил он.

После этого военнослужащие провели зачистку здания, в ходе которой применили светошумовые гранаты.

Всего в учениях принимали участие более 200 военных из двух стран.

В марте URA.RU сообщало о проверке боеготовности ракетных войск на Урале.