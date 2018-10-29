В Челябинске завели дело по факту мошенничества с вывозом мусора
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В сентябре мэрия объявила режим ЧС, чтобы без тендера оплатить вывоз мусора новым перевозчикам. Прежние компании после закрытия городской свалки отказались возить отходы в Полетаево и Урефты. Контейнерные площадки быстро переполнились. Мэр Евгений Тефтелев распорядился направить 14 млн рублей на их очистку в рамках режима ЧС.
Как установила прокуратура, подрядчики вывезли 1,5 тыс. тонн отходов, однако до полигонов в Полетаево и Урефтах довезли только 961 тонну. Остальное выбросили по дороге. Ущерб оценивается в 1 млн рублей.
Материалы были направлены в полицию и Следственный комитет. 29 октября УМВД по Челябинску возбудило дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Ранее «Аргументы неделi» сообщали, что в Челябинске начали сборку новых контейнеров для бытового мусора.