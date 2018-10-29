В Челябинске завели дело по факту мошенничества с вывозом мусора

В Челябинске завели уголовное дело по факту мошенничества с вывозом мусора, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД России.

В сентябре мэрия объявила режим ЧС, чтобы без тендера оплатить вывоз мусора новым перевозчикам. Прежние компании после закрытия городской свалки отказались возить отходы в Полетаево и Урефты. Контейнерные площадки быстро переполнились. Мэр Евгений Тефтелев распорядился направить 14 млн рублей на их очистку в рамках режима ЧС.

Как установила прокуратура, подрядчики вывезли 1,5 тыс. тонн отходов, однако до полигонов в Полетаево и Урефтах довезли только 961 тонну. Остальное выбросили по дороге. Ущерб оценивается в 1 млн рублей.

Материалы были направлены в полицию и Следственный комитет. 29 октября УМВД по Челябинску возбудило дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Ранее «Аргументы неделi» сообщали, что в Челябинске начали сборку новых контейнеров для бытового мусора.