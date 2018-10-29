В Челябинской области суд арестовал бывшего вице-мэра

В Челябинской области Троицкий городской суд арестовал бывшего вице-мэра по общим вопросам Анну Чистякову, сообщает URA.RU со ссылкой на консультанта суда Галину Лебедеву.

Чистякова пробудет в следственном изоляторе по меньшей мере до 17 декабря.

Ранее суд арестовал бывшего вице-мэра по финансам Марину Брунцову. Обе чиновницы подозреваются в присвоении 400 тыс. рублей, предназначенных для выплаты премий сотрудникам администрации. Они были задержаны 25 октября. Им предъявили обвинения в превышении должностных полномочий.

Также сообщалось, что суд арестовал на два месяца экс-зампрокурора Башкирии Олега Горбунова, который подозревается в получении взятки.