В Челябинской области суд арестовал бывшего вице-мэра

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В Челябинской области Троицкий городской суд арестовал бывшего вице-мэра по общим вопросам Анну Чистякову, сообщает URA.RU со ссылкой на консультанта суда Галину Лебедеву.
В Челябинской области суд арестовал бывшего вице-мэра
  • © pixabay.com

Чистякова пробудет в следственном изоляторе по меньшей мере до 17 декабря.

Ранее суд арестовал бывшего вице-мэра по финансам Марину Брунцову. Обе чиновницы подозреваются в присвоении 400 тыс. рублей, предназначенных для выплаты премий сотрудникам администрации. Они были задержаны 25 октября. Им предъявили обвинения в превышении должностных полномочий.

Также сообщалось, что суд арестовал на два месяца экс-зампрокурора Башкирии Олега Горбунова, который подозревается в получении взятки.

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