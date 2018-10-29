На Урале вынесли приговор руководству городской полиции по делу о растрате

В Свердловской области вынесли приговор руководству полиции города Сухой Лог, сообщает URA.RU. По делу проходили начальник ОВД Юрий Басов и его заместители Павел Шабуров, Тимур Саджай и Артём Лешуков.

«Басов приговорён к трём годам четырём месяцам условно с испытательным сроком два с половиной года. Также он лишён права занимать должности в правоохранительных органах на три года», — заявила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

По её словам, остальные трое получили по три года два месяца условно. Испытательный срок — два года. В течение трёх лет им запрещено занимать должности в правоохранительных органах.

«В течение десяти дней приговор изучат и будет принято решение, подавать апелляцию или нет. Гособвинитель просил для подсудимых реальные сроки», — уточнила Канатова.

Ранее сообщалось, что против Басова завели уголовные дела по статьям «Присвоение или растрата, совершённые лицом с использованием своего служебного положения» и «Превышение должностных полномочий».

Ранее RIA56 сообщало, что заведующий кафедрой «Биологическая химия» ОрГМУ приговорён к двум годам колонии за получение взяток.