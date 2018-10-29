На Урале вынесли приговор руководству городской полиции по делу о растрате
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«Басов приговорён к трём годам четырём месяцам условно с испытательным сроком два с половиной года. Также он лишён права занимать должности в правоохранительных органах на три года», — заявила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.
По её словам, остальные трое получили по три года два месяца условно. Испытательный срок — два года. В течение трёх лет им запрещено занимать должности в правоохранительных органах.
«В течение десяти дней приговор изучат и будет принято решение, подавать апелляцию или нет. Гособвинитель просил для подсудимых реальные сроки», — уточнила Канатова.
Ранее сообщалось, что против Басова завели уголовные дела по статьям «Присвоение или растрата, совершённые лицом с использованием своего служебного положения» и «Превышение должностных полномочий».
Ранее RIA56 сообщало, что заведующий кафедрой «Биологическая химия» ОрГМУ приговорён к двум годам колонии за получение взяток.