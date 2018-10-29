Суд в Москве арестовал напавшего с битой на мужчину с ребёнком автомобилиста

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Тимирязевский суд Москвы до 28 декабря 2018 года арестовал Дмитрия Метеленко, который напал с битой на гулявшего с коляской мужчину.
Суд в Москве арестовал напавшего с битой на мужчину с ребёнком автомобилиста
  • © Global Look Press

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что Метеленко обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» ч. 2 ст. 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на сайт Следственного комитета России передавала, что глава ведомства Александр Бастрыкин инициировал передачу в центральный аппарат СК уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью мужчины, гулявшего с ребёнком в столице. 

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