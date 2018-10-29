Суд в Москве арестовал напавшего с битой на мужчину с ребёнком автомобилиста
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Отмечается, что Метеленко обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «з» ч. 2 ст. 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»).
Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на сайт Следственного комитета России передавала, что глава ведомства Александр Бастрыкин инициировал передачу в центральный аппарат СК уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью мужчины, гулявшего с ребёнком в столице.