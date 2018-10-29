Адвокат Гуфа описал предполагаемого участника нападения на рэпера

Сергей Жорин, адвокат российского рэп-исполнителя Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, в беседе с РИА Новости описал предполагаемого участника нападения на артиста.

По его словам, этот человек и ранее был замечен в подобных инцидентах.

«Я сейчас не буду называть его, но это достаточно известный, получивший скандальную известность человек... Он не связан с шоу-бизнесом, это крупный бизнес», — рассказал Жорин.

Адвокат также раскрыл подробности нападения на Долматова.

Он отметил, что артист выступал на частном мероприятии в московском клубе, после чего присутствующие пригласили его обсудить возможность проведения аналогичного концерта в будущем.

«Для обсуждения этого вопроса они пригласили его в отдельную комнату...Как только он зашёл в эту комнату, ему стали наносить удары», — уточнил он.

В результате ЧП артист получил сотрясение мозга, перелом рёбер.

Ранее Пятый канал передавал, что Долматов обратился в полицию после того, как его избили в одном из ночных клубов Москвы.

По данным источников в правоохранительных органах, полиция проводит проверку по заявлению рэпера, который сообщил, что его избил неизвестный в гримёрной московского клуба.