Адвокат Гуфа описал предполагаемого участника нападения на рэпера

Короткая ссылка
Сергей Жорин, адвокат российского рэп-исполнителя Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, в беседе с РИА Новости описал предполагаемого участника нападения на артиста.
Адвокат Гуфа описал предполагаемого участника нападения на рэпера
  • РИА Новости

По его словам, этот человек и ранее был замечен в подобных инцидентах.

«Я сейчас не буду называть его, но это достаточно известный, получивший скандальную известность человек... Он не связан с шоу-бизнесом, это крупный бизнес», — рассказал Жорин.

Адвокат также раскрыл подробности нападения на Долматова.

Он отметил, что артист выступал на частном мероприятии в московском клубе, после чего присутствующие пригласили его обсудить возможность проведения аналогичного концерта в будущем.

«Для обсуждения этого вопроса они пригласили его в отдельную комнату...Как только он зашёл в эту комнату, ему стали наносить удары», — уточнил он.

В результате ЧП артист получил сотрясение мозга, перелом рёбер.

Ранее Пятый канал передавал, что Долматов обратился в полицию после того, как его избили в одном из ночных клубов Москвы.

По данным источников в правоохранительных органах, полиция проводит проверку по заявлению рэпера, который сообщил, что его избил неизвестный в гримёрной московского клуба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить