Главного победителя конкурса имени Стенина объявят 8 ноября

МИА «Россия сегодня» 8 ноября назовёт обладателя Гран-при Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина.

Как передаёт РИА Новости, победитель будет объявлен на церемонии награждения в Выставочном комплексе Государственного исторического музея.

После церемонии награждения состоится открытие выставки работ лауреатов, которую смогут посетить все желающие с 9 по 30 ноября. Вход на выставку свободный в часы работы музея.

Ранее медиагруппа «Россия сегодня» объявила победителей и призёров конкурса имени Андрея Стенина в 2018 году.

Первое место в номинации «Главные новости» заняли Джастин Салливан из ЮАР с фотографией «Противостояние» и Луис Тато из Испании с фотосерией «Беспорядки в Кении после выборов».