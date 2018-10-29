Главного победителя конкурса имени Стенина объявят 8 ноября
- РИА Новости
Как передаёт РИА Новости, победитель будет объявлен на церемонии награждения в Выставочном комплексе Государственного исторического музея.
После церемонии награждения состоится открытие выставки работ лауреатов, которую смогут посетить все желающие с 9 по 30 ноября. Вход на выставку свободный в часы работы музея.
Ранее медиагруппа «Россия сегодня» объявила победителей и призёров конкурса имени Андрея Стенина в 2018 году.
Первое место в номинации «Главные новости» заняли Джастин Салливан из ЮАР с фотографией «Противостояние» и Луис Тато из Испании с фотосерией «Беспорядки в Кении после выборов».