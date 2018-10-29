В Кремле прокомментировали штраф The New Times на 22 млн рублей
- РИА Новости
По его словам, если журнал прекратит существование, можно будет только сожалеть.
«Если не будет журнала, то, конечно, это скорее плохо, чем хорошо. Здесь можно только сожалеть. Но, с другой стороны, есть закон. Судя по тому, что известно, журнал получал деньги от иноагентов и не декларировал эту ситуацию в соответствии с нашим законодательством», — сказал он.
Он напомнил, что штраф оказался «в размере той суммы, которую издание получало», а решение принимал Роскомнадзор.
Он подчеркнул, что в данном случае всё было сделано «в строгом соответствии с законодательством».
Ранее суд оштрафовал более чем на 22 млн рублей The New Times и его главного редактора Евгению Альбац.
Решение было принято из-за того, что издание несвоевременно сообщило, что получает деньги от иноагентов.
В ОБСЕ призвали отменить штраф.