В Кремле прокомментировали штраф The New Times на 22 млн рублей

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Штраф журналу The New Times в 22 млн рублей определён в строгом соответствии с законодательством, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали штраф The New Times на 22 млн рублей
  • РИА Новости

По его словам, если журнал прекратит существование, можно будет только сожалеть.

«Если не будет журнала, то, конечно, это скорее плохо, чем хорошо. Здесь можно только сожалеть. Но, с другой стороны, есть закон. Судя по тому, что известно, журнал получал деньги от иноагентов и не декларировал эту ситуацию в соответствии с нашим законодательством», — сказал он.

Он напомнил, что штраф оказался «в размере той суммы, которую издание получало», а решение принимал Роскомнадзор. 

Он подчеркнул, что в данном случае всё было сделано «в строгом соответствии с законодательством».

Ранее суд оштрафовал более чем на 22 млн рублей The New Times и его главного редактора Евгению Альбац.

Решение было принято из-за того, что издание несвоевременно сообщило, что получает деньги от иноагентов.

В ОБСЕ призвали отменить штраф

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