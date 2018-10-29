В Кремле прокомментировали штраф The New Times на 22 млн рублей

Штраф журналу The New Times в 22 млн рублей определён в строгом соответствии с законодательством, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, если журнал прекратит существование, можно будет только сожалеть.

«Если не будет журнала, то, конечно, это скорее плохо, чем хорошо. Здесь можно только сожалеть. Но, с другой стороны, есть закон. Судя по тому, что известно, журнал получал деньги от иноагентов и не декларировал эту ситуацию в соответствии с нашим законодательством», — сказал он.

Он напомнил, что штраф оказался «в размере той суммы, которую издание получало», а решение принимал Роскомнадзор.

Он подчеркнул, что в данном случае всё было сделано «в строгом соответствии с законодательством».

Ранее суд оштрафовал более чем на 22 млн рублей The New Times и его главного редактора Евгению Альбац.

Решение было принято из-за того, что издание несвоевременно сообщило, что получает деньги от иноагентов.

В ОБСЕ призвали отменить штраф.