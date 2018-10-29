В Сбербанке прокомментировали сообщения об утечке данных сотрудников

В Сбербанке заявили, что знают о факте публикации в интернете части адресной книги сотрудников банка, но это не представляет угрозы для клиентов.

«Банку о факте публикации части адресной книги наших сотрудников известно. Эта информация не представляет никакой угрозы автоматизированным системам и клиентам банка», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, адресная книга находится в открытом доступе для всех сотрудников «и не несёт угрозы раскрытия их персональных данных».

Агентство подчёркивает, что база данных с некоторой информацией сотрудников Сбербанка была опубликована на одном из сайтов для программистов. Всего в ней содержалось 421,7 тыс. записей о сотрудниках учреждения и нескольких «дочек».

Данные были размещены неизвестным пользователем.