Американский самолёт провёл разведку у границ России
Воздушное судно облетело Крым и побережье Краснодарского края. При этом в районе Севастополя самолёт приближался к берегу на расстояние 35 км.
Кроме того, 28 октября совершил разведывательный полёт беспилотник ВВС США Global Hawk. В частности, он провёл мониторинг линии разграничения в Донбассе, а затем также пролетел вдоль черноморского побережья России.
Ранее сообщалось, что дежурные силы противовоздушной обороны России в течение недели совершили три вылета на перехват и сопровождение иностранных летательных аппаратов у российских границ.
В конце августа военный эксперт Алексей Леонков в беседе с ФАН прокомментировал усиление воздушной разведки у границ России.