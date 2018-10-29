Американский самолёт провёл разведку у границ России

Самолёт Boeing P-8A Poseidon ВМС США провёл разведывательный полёт вдоль черноморского побережья России. Об этом свидетельствуют данные ресурса PlaneRadar.

Воздушное судно облетело Крым и побережье Краснодарского края. При этом в районе Севастополя самолёт приближался к берегу на расстояние 35 км.

Кроме того, 28 октября совершил разведывательный полёт беспилотник ВВС США Global Hawk. В частности, он провёл мониторинг линии разграничения в Донбассе, а затем также пролетел вдоль черноморского побережья России.

Ранее сообщалось, что дежурные силы противовоздушной обороны России в течение недели совершили три вылета на перехват и сопровождение иностранных летательных аппаратов у российских границ.

В конце августа военный эксперт Алексей Леонков в беседе с ФАН прокомментировал усиление воздушной разведки у границ России.