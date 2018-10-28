В Москве спасли двоих катавшихся на плоту детей

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Спасатели подняли из Москвы-реки двоих детей, которые катались на плоту в районе Строгино.
В Москве спасли двоих катавшихся на плоту детей
  • РИА Новости

«28 октября 2018 года в 19:26... поступило сообщение о том, что в районе владения 37к1 по улице Исаковского в водоёме на плоту находятся двое детей», — приводит РИА Новости сообщение МЧС.

По указанному адресу выехали пожарно-спасательные подразделения.

Двоих детей достали из водоёма и передали сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что следственный комитет начал проверку по факту гибели в Липецкой области двух подростков, которые утонули в реке Дон после того, как их плот перевернулся во время сплава.

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