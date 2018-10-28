В Москве спасли двоих катавшихся на плоту детей
- РИА Новости
«28 октября 2018 года в 19:26... поступило сообщение о том, что в районе владения 37к1 по улице Исаковского в водоёме на плоту находятся двое детей», — приводит РИА Новости сообщение МЧС.
По указанному адресу выехали пожарно-спасательные подразделения.
Двоих детей достали из водоёма и передали сотрудникам полиции.
Ранее сообщалось, что следственный комитет начал проверку по факту гибели в Липецкой области двух подростков, которые утонули в реке Дон после того, как их плот перевернулся во время сплава.