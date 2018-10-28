В Барнауле в ДТП с двумя трамваями пострадали четыре человека

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В городе Барнауле Алтайского края в результате столкновения двух трамваев четыре человека получили травмы. Об этом информирует ГУ МВД по региону.
В Барнауле в ДТП с двумя трамваями пострадали четыре человека
  • © Юрий Лашов
  • РИА Новости

Отмечается, что водитель трамвая производила буксировку неисправного вагона. Во время движения произошло расцепление механизма, после чего неуправляемый вагон продолжил движение под уклон и столкнулся со стоящим на остановке трамваем. 

«Пострадали четыре пассажира трамвая, им оказана медицинская помощь, не госпитализированы», — указано в сообщении.

По факту произошедшего проводится проверка. 

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло столкновение автомобиля с грузовым поездом.

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