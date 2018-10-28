В Барнауле в ДТП с двумя трамваями пострадали четыре человека

В городе Барнауле Алтайского края в результате столкновения двух трамваев четыре человека получили травмы. Об этом информирует ГУ МВД по региону.

Отмечается, что водитель трамвая производила буксировку неисправного вагона. Во время движения произошло расцепление механизма, после чего неуправляемый вагон продолжил движение под уклон и столкнулся со стоящим на остановке трамваем.

«Пострадали четыре пассажира трамвая, им оказана медицинская помощь, не госпитализированы», — указано в сообщении.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинской области произошло столкновение автомобиля с грузовым поездом.