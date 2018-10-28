Следовавший в Благовещенск самолёт перенаправили в Хабаровск из-за снегопада
«Борт авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавший рейсом У6-299, при заходе на посадку в аэропорту Благовещенск из-за плохой видимости ушёл на запасной аэродром в Хабаровск», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее в московском аэропорту Домодедово из-за трещины в стекле совершил экстренную посадку пассажирский самолёт.
Также портал Nation News передавал, что в Санкт-Петербурге совершил экстренную посадку самолёт, выполнявший рейс из Шанхая в Хельсинки.