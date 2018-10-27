СК возбудил дело после гибели людей при обрушении моста в Приморье

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с обрушением автомобильного моста в Михайловском районе Приморского края, в результате которого погибли два человека.

Как отметили в ведомстве, дело возбуждено в отношении 49-летнего водителя грузовика за «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

«Подозреваемый, двигаясь на грузовом автомобиле и перевозя груз по участку автодороги село Осиновка — посёлок Рудная Пристань в направлении села Осиновка, выехал на автомобильный мост, находящийся в зоне действия дорожного знака 3.11 (ограничение массы)», — говорится в сообщении СК.

Там добавили, что после обрушения мостовых пролётов при скатывании в обратном направлении грузовик зажал между полуприцепом и опорой моста легковой автомобиль, в котором находились женщина и её малолетний ребёнок. Они погибли на месте.

Ранее после обрушения моста в Приморье ввели режим ЧС в двух сёлах.

Также сообщалось, что на место ЧП выехал врио главы региона Олег Кожемяко.