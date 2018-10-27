В Приморье на водителя завели административные материалы после ЧП с мостом
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
Отмечается, что составлены материалы по статьям КоАП России о повреждении дорог, несоблюдении требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части, и несоблюдении требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Ранее стало известно, что в результате обрушения моста в Приморском крае погибли два человека.
Также kp.ru сообщало, что на место ЧП выехал врио главы региона Олег Кожемяко.