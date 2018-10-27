В Приморье на водителя завели административные материалы после ЧП с мостом

В Приморском крае после обрушения моста, в результате которого погибли два человека, в отношении водителя грузового автомобиля завели административные материалы.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Отмечается, что составлены материалы по статьям КоАП России о повреждении дорог, несоблюдении требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части, и несоблюдении требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Ранее стало известно, что в результате обрушения моста в Приморском крае погибли два человека.

Также kp.ru сообщало, что на место ЧП выехал врио главы региона Олег Кожемяко.