В Приморье на водителя завели административные материалы после ЧП с мостом

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В Приморском крае после обрушения моста, в результате которого погибли два человека, в отношении водителя грузового автомобиля завели административные материалы.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону. 

Отмечается, что составлены материалы по статьям КоАП России о повреждении дорог, несоблюдении требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части, и несоблюдении требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Ранее стало известно, что в результате обрушения моста в Приморском крае погибли два человека. 

Также kp.ru сообщало, что на место ЧП выехал врио главы региона Олег Кожемяко. 

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