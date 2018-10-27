Число погибших при обрушении моста в Приморье возросло до двух

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В результате обрушения моста в Приморском крае, по последним данным, погибли два человека, в том числе ребёнок. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу управления МВД по краю.

По данным пресс-службы, спасатели извлекли легковой автомобиль, который в результате ЧП зажал грузовик.

«В салоне «Мазда Демио» находились два человека: 25-летняя жительница Арсеньева, а также трёхлетняя девочка», — сообщили в полиции.

Уточняется, что женщина и ребёнок погибли. 

Ранее стало известно, что СК начал проверку по факту обрушения моста в Приморье.

Мост обрушился в Михайловском районе во время проезда по нему грузового автомобиля.

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