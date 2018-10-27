Число погибших при обрушении моста в Приморье возросло до двух
По данным пресс-службы, спасатели извлекли легковой автомобиль, который в результате ЧП зажал грузовик.
«В салоне «Мазда Демио» находились два человека: 25-летняя жительница Арсеньева, а также трёхлетняя девочка», — сообщили в полиции.
Уточняется, что женщина и ребёнок погибли.
Ранее стало известно, что СК начал проверку по факту обрушения моста в Приморье.
Мост обрушился в Михайловском районе во время проезда по нему грузового автомобиля.