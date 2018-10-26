В Москве планируют запустить ещё пять тоннелепроходческих комплексов для метро

До конца года в Москве планируют запустить ещё пять тоннелепроходческих механизированных комплексов для метро, сообщают «Дни.ру».

Об этом заявил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин.

Четыре ТПМК будут строить участки Большой кольцевой линии. Пятый задействуют на Кожуховской линии.

По словам Хуснуллина, в ближайшие месяцы начнётся проходка тоннелей БКЛ от «Калужской» до «Улицы Новаторов», от «Аминьевского шоссе» в сторону «Давыдково», от «Хорошёвской» до «Улицы Народного ополчения».

«Кроме того, запланирован старт щита для строительства ветки в сторону депо «Нижегородская», которое будет обслуживать Кожуховскую линию», — пояснил он.

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