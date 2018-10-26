В Москве планируют запустить ещё пять тоннелепроходческих комплексов для метро
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Об этом заявил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин.
Четыре ТПМК будут строить участки Большой кольцевой линии. Пятый задействуют на Кожуховской линии.
По словам Хуснуллина, в ближайшие месяцы начнётся проходка тоннелей БКЛ от «Калужской» до «Улицы Новаторов», от «Аминьевского шоссе» в сторону «Давыдково», от «Хорошёвской» до «Улицы Народного ополчения».
«Кроме того, запланирован старт щита для строительства ветки в сторону депо «Нижегородская», которое будет обслуживать Кожуховскую линию», — пояснил он.
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