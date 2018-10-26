В Москве планируют запустить ещё пять тоннелепроходческих комплексов для метро

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До конца года в Москве планируют запустить ещё пять тоннелепроходческих механизированных комплексов для метро, сообщают «Дни.ру».
В Москве планируют запустить ещё пять тоннелепроходческих комплексов для метро
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Об этом заявил глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин.

Четыре ТПМК будут строить участки Большой кольцевой линии. Пятый задействуют на Кожуховской линии.

По словам Хуснуллина, в ближайшие месяцы начнётся проходка тоннелей БКЛ от «Калужской» до «Улицы Новаторов», от «Аминьевского шоссе» в сторону «Давыдково», от «Хорошёвской» до «Улицы Народного ополчения».

«Кроме того, запланирован старт щита для строительства ветки в сторону депо «Нижегородская», которое будет обслуживать Кожуховскую линию», — пояснил он.

Ранее «ПолитЭксперт» сообщал о капитальном ремонте станции метро «Академическая» в Санкт-Петербурге.

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