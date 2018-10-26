Суд в Москве заочно арестовал фигуранта дела группы «Шалтай-Болтай» Глазастикова

Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал фигуранта дела хакерской группы «Шалтай-Болтай» Александра Глазастикова.

Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы суда.

«Суд удовлетворил ходатайство об аресте Александра Глазастикова», — уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что мужчине инкриминируют ч. 3 ст. 272 УК России («Неправомерный доступ к компьютерной информации»).

В августе стало известно, что лидер группы «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев вышел из колонии по так называемому закону о дне за полтора в СИЗО.

По данным СМИ, хакеры занимались публикацией и продажей украденной переписки высокопоставленных чиновников.