Суд в Москве заочно арестовал фигуранта дела группы «Шалтай-Болтай» Глазастикова
- РИА Новости
Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя пресс-службы суда.
«Суд удовлетворил ходатайство об аресте Александра Глазастикова», — уточнил собеседник агентства.
Отмечается, что мужчине инкриминируют ч. 3 ст. 272 УК России («Неправомерный доступ к компьютерной информации»).
В августе стало известно, что лидер группы «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев вышел из колонии по так называемому закону о дне за полтора в СИЗО.
По данным СМИ, хакеры занимались публикацией и продажей украденной переписки высокопоставленных чиновников.