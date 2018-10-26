В Севастополе обезвредили восемь снарядов времён Великой Отечественной войны
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- РИА Новости
Это шесть 82-миллиметровых миномётных мин на боевом взводе и два 122-миллиметровых осколочно-фугасных артиллерийских снаряда с 10 кг тротила. Их нашли на Большой севастопольской тропе.
«Бомбы представляли реальную опасность для жизни и здоровья граждан», — заявили в пресс-службе.
Специалисты Росгвардии и представители МЧС отвезли боеприпасы на полигон и обезвредили.
Ранее «Невские новости» сообщали, что в Калининградской области обезвредили девять взрывоопасных предметов времён войны.