В Севастополе обезвредили восемь снарядов времён Великой Отечественной войны

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В Севастополе обнаружили восемь снарядов времён Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.
В Севастополе обезвредили восемь снарядов времён Великой Отечественной войны
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Это шесть 82-миллиметровых миномётных мин на боевом взводе и два 122-миллиметровых осколочно-фугасных артиллерийских снаряда с 10 кг тротила. Их нашли на Большой севастопольской тропе.

«Бомбы представляли реальную опасность для жизни и здоровья граждан», — заявили в пресс-службе.

Специалисты Росгвардии и представители МЧС отвезли боеприпасы на полигон и обезвредили.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Калининградской области обезвредили девять взрывоопасных предметов времён войны.

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