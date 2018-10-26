В Севастополе обезвредили восемь снарядов времён Великой Отечественной войны

В Севастополе обнаружили восемь снарядов времён Великой Отечественной войны, сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Это шесть 82-миллиметровых миномётных мин на боевом взводе и два 122-миллиметровых осколочно-фугасных артиллерийских снаряда с 10 кг тротила. Их нашли на Большой севастопольской тропе.

«Бомбы представляли реальную опасность для жизни и здоровья граждан», — заявили в пресс-службе.

Специалисты Росгвардии и представители МЧС отвезли боеприпасы на полигон и обезвредили.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Калининградской области обезвредили девять взрывоопасных предметов времён войны.