В Севастополе намерены создать новое юрлицо для сноса аварийных домов

В Севастополе планируют создать новое юрлицо для сноса аварийных домов и ремонта общежитий. Соответствующее поручение дал губернатор Дмитрий Овсянников.

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Я прошу на базе одного из предприятий — видимо, «Общежитий», которое сейчас находится в процедуре ликвидации, — сформировать юридическое лицо, предприятие, которое будет заниматься сносом аварийных домов, вопросами ремонта общежитий, в том числе квартир, если они там есть», — сказал Овсянников.

По его словам, финансирование будут вести из бюджета.

Ранее СМИ сообщали, что Минстрой разработает критерии аварийности многоквартирных домов.