В Севастополе намерены создать новое юрлицо для сноса аварийных домов

Короткая ссылка
В Севастополе планируют создать новое юрлицо для сноса аварийных домов и ремонта общежитий. Соответствующее поручение дал губернатор Дмитрий Овсянников.
В Севастополе намерены создать новое юрлицо для сноса аварийных домов
  • © Serguei Fomine
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Я прошу на базе одного из предприятий — видимо, «Общежитий», которое сейчас находится в процедуре ликвидации, — сформировать юридическое лицо, предприятие, которое будет заниматься сносом аварийных домов, вопросами ремонта общежитий, в том числе квартир, если они там есть», — сказал Овсянников.

По его словам, финансирование будут вести из бюджета.

Ранее СМИ сообщали, что Минстрой разработает критерии аварийности многоквартирных домов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить